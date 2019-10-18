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Водителей Красноярска предупредили о сложных погодных условиях

Главная Общество
Красноярск
11:10 18 Октября 2019
общество, красноярск, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ГИБДД предупреждают красноярских водителей о сложных погодных условиях — из-за перепадов температура на дорогах образуется гололедица. Кроме того, в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильный снег. 

«На предстоящих выходных в городе и за его пределами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Поэтому водители должны быть готовы к изменившимся погодным условиям», — пояснили в ГИБДД. 

Автомобилистов просят поменять летние шины на зимние. 

«Движение на летней резине в условиях снегопада и гололеда крайне опасно - сцепление колес с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно, и времени для торможения потребуется больше. Кроме того, на скорости автомобиль может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков очень сложно», — предупреждают дорожные полицейские. 

Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим на дорогах, а также не прибегать к резким маневрам. 

Фото: ГИБДД

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