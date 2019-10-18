Специалисты рассказали о перспективах нового района Красноярска

Когда речь заходит о выборе и покупке новой квартиры, покупатели обращают внимание на стоимость, инфраструктуру, сколько добираться до остановки и как далеко находится работа. Но особенность Красноярского рынка недвижимости в том, что экологический аспект последние годы является одним из самых важных при принятии решения о покупки недвижимости. При этом имеют значения конкретные данные по содержанию в воздухе тех или иных веществ в конкретном районе.

По словам специалиста по недвижимости компании «Этажи» Андрея Барсукова, экология последние годы играет немаловажную роль при покупке жилья.

«У любого потребителя существует несколько аспектов, исходя из которых, он выбирает себе жилье. Есть категория людей, которая при подборе жилья ориентируется, прежде всего, на экологическую составляющую района. На сегодняшний день наиболее озелененными считаются микрорайоны Ветлужанка и Академгородок. Кроме того, внимание красноярцев, с точки зрения перспективности, привлекает жилой комплекс «Ясный». Все мы понимаем, что город будет развиваться и, скорее всего, именно в этом направлении, так как плотность застройки в других микрорайонах уже достаточно высокая. Красноярцы считают это место удачной инвестицией в будущее».

С точки зрения перспектив развития и экологии, ЖК «Ясный» действительно отличается от других. При создании проекта уже учитывали все современные требования, а в центр внимания ставили интересы человека и его потребности. ЖК «Ясный» располагается в Северной части города, на пересечении ул. Авиаторов и Северного шоссе. В непосредственной близости с жилым комплексом отсутствуют крупные производства, а расположенные в нескольких километрах предприятия проводят активную работу по снижению выбросов.

Благодаря такому удачному расположению ЖК «Ясный» будет отличным местом для людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни.

На карте портала по поиску и продаже недвижимости N1 видно, что выбросы крупных предприятий не попадают на территорию ЖК «Ясный», что позволяет его будущим жителям дышать чистыми и свежим воздухом.

Социальная инфраструктура - важный параметр при выборе жилья, по словам Андрея Барсукова: «Красноярцы все чаще перед покупкой внимательно изучают наличие на территории района детского сада, школы и поликлиники, а также мест для проведения досуга и других муниципальных учреждений».

ЖК «Ясный» - это новый современный район Красноярска, который предусматривает всю необходимую социальную инфраструктуру. На сегодняшний день там уже ведется строительство детского сада на 270 мест, в ближайших планах возведение школы на 1240 мест. В проекте жилого комплекса предусмотрены дворы и зоны для отдыха, спортивные площадки и супермаркеты, зеленые территории-аллеи и скверы.

Узнайте подробнее о жилом комплекс «Ясный» на сайте: ясный24.рф

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