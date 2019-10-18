Сотрудники ФСБ выявили многочисленные нарушения в лесной отрасли края

Сотрудники ФСБ совместно с ГУ МВД по краю провели масштабные проверки лесной отрасли Красноярского края. Спецоперация «Лес» началась в сентябре текущего года.

Так, силовики проверили в общей сложности 126 физических и юридических лиц, связанных с вырубкой, заготовкой, транспортировкой и переработкой леса. Многие компании нарушали законодательство РФ.

Так, за экологические преступления наказаны 77 юридических и физических лиц — их оштрафовали на сумму от 3,5 до 27,6 млн рублей. Силовики добились приостановки деятельности 74 предприятий.

«За несоблюдение лесного законодательства привлечено 81 юридическое и физическое лицо с общим наложением штрафных санкций в размере от 2,2 до 6,1 млн рублей», — отчитались в ФСБ.

Некоторые предприниматели нарушали миграционное законодательство. Скорее всего, речь идет об устройстве на работу нелегалов. Суд закрыл три предприятия, оштрафовав виновных на сумму от 1,7 до 2,8 млн рублей.

Сфера перевозки древесины также не показала образцовые результаты по итогам проверок— десять физлиц нарушали требования. За это суд постановил конфисковать у них транспорт и лесоматериалы в объеме около 100 куб. м.

«В рамках работы обнаружено два факта незаконных рубок лесных насаждений на территории Ермаковского района Красноярского края, размер ущерба составил порядка 100 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Напомним, правоохранители Красноярского края проверяют законность рубок и причины возникновения пожаров. Общественники высказывали версии, что лесные пожары — это прикрытие для черных лесорубов, которые поджигают деревья и скрывают тем самым следы своей незаконной деятельности.