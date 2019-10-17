В Красноярске включили праздничную подсветку фонтанов

Благодаря первому фестивалю Дмитрия Хворостовского, который открылся в Красноярске накануне, на Театральной площади раньше времени запустили праздничную подсветку фонтанов.

На водные сооружения установили специальные короба, которые украшает иллюминация. Полюбоваться яркими огнями красноярцы смогут с наступлением сумерек – после 18:00.

Концерты звезд мировой оперной сцены в рамках фестиваля Дмитрия Хворостовского будут проходить в краевом центре до 26 октября в Театре оперы и балета и краевой филармонии. В рамках фестиваля запланированы сольные выступления тенора Хуана Диего Флореса. Также красноярцы смогут послушать оперу «Евгений Онегин» в постановке казахстанского театра «Астана Опера», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что 16 октября Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 57 лет. Он скончался два года в Лондоне после продолжительной болезни.

Фото: vk.com/nash_krasnoyarsk