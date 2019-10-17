17 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Власти Красноярска запланировали ремонт Мичуринского моста

Главная Общество
Красноярск
16:06 17 Октября 2019
общество, ремонт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Путепровод через Транссибирскую магистраль по ул. Мичурина в Красноярске ждет ремонт. Городские власти объявили аукцион на предпроектное обследование переправы. Подрядчику предстоит провести инструментальное обследование – оценить состояние пролетов и опор, а также реальную грузоподъемность путепровода.

Власти ждут от специалистов техническое заключение о состоянии Мичуринского моста, а также рекомендации по предстоящему ремонту. От подрядчика требуется выполнить обследование до середины декабря. За работу он получит 60 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Когда начнется ремонт путепровода, не сообщается.

Напомним, ранее городские власти заказали проект ремонта пешеходного моста на улице Копылова. Виадук был построен почти 20 лет назад, за это время он серьезно износился.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Синоптики пообещали красноярцам первый снег и сильный ветер

Синоптики пообещали красноярцам первый снег и сильный ветер

17 Октября 2019 г.
Осадки выпадут 18 октября
Новости Красноярска: По улицам заснеженного Норильска бегают дикие животные

По улицам заснеженного Норильска бегают дикие животные

17 Октября 2019 г.
Местные заметили песца
Новости Красноярска: Летние кафе у Центрального парка начали демонтировать

Летние кафе у Центрального парка начали демонтировать

17 Октября 2019 г.
Вывозится оборудование
Новости Красноярска: «Аэрофлот» запустил продажу билетов на новые направления из Красноярска

«Аэрофлот» запустил продажу билетов на новые направления из Красноярска

17 Октября 2019 г.
Доступны семь направлений
Новости Красноярска: Красноярские хирурги восстановили лицо пострадавшей в ДТП девушке

Красноярские хирурги восстановили лицо пострадавшей в ДТП девушке

17 Октября 2019 г.
Част ее лица была практически раздроблена
Новости Красноярска: Победители первого тура проекта «FusioNNow» познакомятся с Таймыром

Победители первого тура проекта «FusioNNow» познакомятся с Таймыром

17 Октября 2019 г.
На север Красноярского края отправятся представители восьми стран
Новости компаний
16/10
Продавцов-домушников водных фильтров решено ловить «на живца»
16/10
В журнале Nature Scientificdata опубликована работа ученого СибГУ им. М.Ф. Решетнева
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Суд отправил под арест второго участника смертельной драки в Красноярске

Суд отправил под арест второго участника смертельной драки в Красноярске

16 Октября 2019 г.
Он проведет в СИЗО два месяца
Новости Красноярска: Красноярцев ждут теплые дни перед сильными заморозками

Красноярцев ждут теплые дни перед сильными заморозками

13 Октября 2019 г.
Температура воздуха поднимется до +18°C
Новости Красноярска: Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

13 Октября 2019 г.
Постановление вступит в силу в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19