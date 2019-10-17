Власти Красноярска запланировали ремонт Мичуринского моста

Путепровод через Транссибирскую магистраль по ул. Мичурина в Красноярске ждет ремонт. Городские власти объявили аукцион на предпроектное обследование переправы. Подрядчику предстоит провести инструментальное обследование – оценить состояние пролетов и опор, а также реальную грузоподъемность путепровода.

Власти ждут от специалистов техническое заключение о состоянии Мичуринского моста, а также рекомендации по предстоящему ремонту. От подрядчика требуется выполнить обследование до середины декабря. За работу он получит 60 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Когда начнется ремонт путепровода, не сообщается.

Напомним, ранее городские власти заказали проект ремонта пешеходного моста на улице Копылова. Виадук был построен почти 20 лет назад, за это время он серьезно износился.