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Синоптики пообещали красноярцам первый снег и сильный ветер

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Красноярск
15:16 17 Октября 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили жителей центральных районов Красноярского края о первом снеге, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«18-20 октября в земледельческой зоне центральных районов Красноярского края ожидается раннее образование снежного покрова. В центральных районах региона усилятся порывы западного ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении. 

С 18 октября погода в Красноярске начнет ухудшаться. Столбики термометров понизятся до +6°C . В выходные похолодает до +1...+3°C. Начало следующей недели также будет холодным — в городе ожидается -1...-3°C. 

Напомним, минувший вторник, 15 числа, в Красноярске побил температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 21°C. Такой теплой погоды в октябре в краевом центре не было уже 73 года.

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