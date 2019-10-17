Синоптики пообещали красноярцам первый снег и сильный ветер

Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили жителей центральных районов Красноярского края о первом снеге, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«18-20 октября в земледельческой зоне центральных районов Красноярского края ожидается раннее образование снежного покрова. В центральных районах региона усилятся порывы западного ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

С 18 октября погода в Красноярске начнет ухудшаться. Столбики термометров понизятся до +6°C . В выходные похолодает до +1...+3°C. Начало следующей недели также будет холодным — в городе ожидается -1...-3°C.

Напомним, минувший вторник, 15 числа, в Красноярске побил температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 21°C. Такой теплой погоды в октябре в краевом центре не было уже 73 года.