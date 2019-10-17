По улицам заснеженного Норильска бегают дикие животные

В Норильске местные жители увидели песца — животное заметили на ул. Надеждинская в микрорайоне Кайеркан. Горожане успели снять белоснежного зверя на камеру мобильного телефона.

Это не первый случай, когда дикие звери приходя в северный город. На прошлой неделе песцов замечали в Талнахе, а также около ледового дворца.

Зоологи рекомендуют людям держаться подальше от диких животных, не подкармливать их, а также не пытаться погладить. Отсутствие страха перед человеком и дружелюбное поведение могут быть признаком бешенства.

Напомним, два года назад в Норильске пришлось застрелить полярного волка — зверь вел себя очень агрессивно, а также напал на нескольких прохожих. Волк жил в подъезде многоэтажки. Сотрудники Росгвардии были вынуждены ликвидировать опасное животное.