Летние кафе у Центрального парка начали демонтировать

Рабочие приступили к сносу летних кафе у Центрального парка в Красноярске — уже частично демонтированы стены, а из заведений вывезено оборудование. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего на верхнем ярусе набережной Енисея и на крыше напротив Центрального парка расположены 18 временных построек. Чиновники администрации судились с владельцем — ООО «Кедр Трейд» — за демонтаж всего развлекательного комплекса. В итоге суд трижды оказывался на стороне красноярских властей. Высшая инстанция постановила, что у ответчика отсутствуют права собственности на три объекта, следовательно культурно-досуговый центр был построен незаконно.

Сами предприниматели выступали против сноса, но отстоять свою точку зрения в суде не смогли.

Напомним, скандал вокруг комплекса у Центрального парка разгорелся в прошлом году. Представителей властей и обычных красноярцев возмутили деревянные строения. Недовольные заявляли, что кафе не только портят внешний вид и преграждают путь к набережной, но и являются небезопасными. При большом скоплении людей кровля здания теоретически может обрушиться. Народные избранники также засомневались, что данные объекты вообще построены законно и обратились в суд.

Отметим, что демонтаж производится за счет муниципалитета — собственник построек должен будет возместить городу потраченные средства.

Фото: Instagram