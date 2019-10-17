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Летние кафе у Центрального парка начали демонтировать

Главная Общество
Красноярск
13:18 17 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Рабочие приступили к сносу летних кафе у Центрального парка в Красноярске — уже частично демонтированы стены, а из заведений вывезено оборудование. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Всего на верхнем ярусе набережной Енисея и на крыше напротив Центрального парка расположены 18 временных построек. Чиновники администрации судились с владельцем — ООО «Кедр Трейд» — за демонтаж всего развлекательного комплекса. В итоге суд трижды оказывался на стороне красноярских властей. Высшая инстанция постановила, что у ответчика отсутствуют права собственности на три объекта, следовательно культурно-досуговый центр был построен незаконно. 

Сами предприниматели выступали против сноса, но отстоять свою точку зрения в суде не смогли. 

Напомним, скандал вокруг комплекса у Центрального парка разгорелся в прошлом году. Представителей властей и обычных красноярцев возмутили деревянные строения. Недовольные заявляли, что кафе не только портят внешний вид и преграждают путь к набережной, но и являются небезопасными. При большом скоплении людей кровля здания теоретически может обрушиться. Народные избранники также засомневались, что данные объекты вообще построены законно и обратились в суд. 

Отметим, что демонтаж производится за счет муниципалитета — собственник построек должен будет возместить городу потраченные средства. 

Фото: Instagram

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