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«Аэрофлот» запустил продажу билетов на новые направления из Красноярска

Главная Общество
Красноярск
11:30 17 Октября 2019
общество, аэрофлот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на новые направления из Красноярска. Теперь жителям краевого центра доступны семь городов России — Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск. 

Ранее авиакомпания опубликовала расписание на новые рейсы, которые начнут выполнять после открытия хаба в Красноярске. Полеты войдут в маршрутную сеть весенне-летнего расписания — программа на перечисленные направления стартует 29 и 30 марта 2020 года. 

Стоимость полетов разная. Например, в Сочи пассажиры смогут улететь за 11,4 тысячи рублей в одну сторону — в цену не включен провоз багажа. Билет в Новосибирск обойдется в 4 тысячи рублей. 

Напомним, Красноярск станет для «Аэрофлота» вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet100. Благодаря новому хабу в краевом центре пассажиры смогут летать в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов. Они смогут удобно стыковать полеты в европейскую часть России.  

В планах у авиакомпании увеличить пассажиропоток к 2023 году до 100 млн человек. Хаб запустят в 2020 году. 

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