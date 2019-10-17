«Аэрофлот» запустил продажу билетов на новые направления из Красноярска

Российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на новые направления из Красноярска. Теперь жителям краевого центра доступны семь городов России — Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск.

Ранее авиакомпания опубликовала расписание на новые рейсы, которые начнут выполнять после открытия хаба в Красноярске. Полеты войдут в маршрутную сеть весенне-летнего расписания — программа на перечисленные направления стартует 29 и 30 марта 2020 года.

Стоимость полетов разная. Например, в Сочи пассажиры смогут улететь за 11,4 тысячи рублей в одну сторону — в цену не включен провоз багажа. Билет в Новосибирск обойдется в 4 тысячи рублей.

Напомним, Красноярск станет для «Аэрофлота» вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet100. Благодаря новому хабу в краевом центре пассажиры смогут летать в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов. Они смогут удобно стыковать полеты в европейскую часть России.

В планах у авиакомпании увеличить пассажиропоток к 2023 году до 100 млн человек. Хаб запустят в 2020 году.