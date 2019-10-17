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Красноярские хирурги восстановили лицо пострадавшей в ДТП девушке

Главная Общество
Красноярск
11:16 17 Октября 2019
красноярск, общество, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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Челюстно-лицевые хирурги БСМП восстановили лицо девушке, которая сильно пострадала в результате ДТП. Потерпевшая приехала на скорой в сознании, но часть ее лица была раздроблена, рассказывают в Минздраве. 

«Незамедлительно врачи провели МСКТ костей лицевого скелета и головы. Результат исследования - множественные открытые оскольчатые переломы средней зоны лица с отрывом верхней челюсти, все смещено к низу на 2,5 см, сломаны кости носа, сломаны скуловые кости справа и слева, раздроблены все стенки верхнечелюстных пазух - правой и левой, оторваны носовые ходы», — вспоминают хирурги. 

Девушка при этом жаловалась только на боли в области губы — специалисты связывают это с шоковым состоянием пациентки. Врачи предположили, что от более серьезных травм ее уберег ремень безопасности. Учитывая серьезных характер травмы, ее перевели в реанимацию. 

За дело взялись хирург Максим Казанцев, заведующий отделением стоматологии Александр Ефремов, доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КрасГМУ Андрей Чучунов, две медицинские сестры и врач-анестезиолог. Сначала специалисты наложили трахеостому, через которую потом в течение всей операции подавали наркоз.

«Был проведен остеосинтез титановыми мини пластинами. Самое сложное пациенту с такой травмой восстановить прикус, у нас получилось. Челюсть поднята, зафиксирована титановыми пластинами, прикус фиксирован. Из дополнительных разрезов нам пришлось сделать два небольших по скуловому отростку с левой стороны и в области скуловой дуги, но всю основную операцию проводили через ту рану, которую пациентка получила во время аварии. Нами были восстановлены носовые ходы, сшиты мягкие ткани», — рассказал Максим Казанцев. 

Операция длилась около пяти часов — через 1,5 недели девушка начала чувствовать запахи и задышала носом. Через три недели ее выписали домой. 

Фото: Минздрав

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