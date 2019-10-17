Победители первого тура проекта «FusioNNow» познакомятся с Таймыром

Эксперты подвели итоги первого тура международного проекта «FusioNNow». Восемь человек из разных уголков мира отправятся на полуостров Таймыр, где познакомятся с местными жителями и их традициями, посмотрят на уникальную природу Красноярского края, а также попробуют реализовать совместные культурные и социальные проекты на территории Таймыра и Мурманской области. Победителями первого тура стали тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники, дизайнеры из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России.

Проект FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года перед зимней Универсиадой в Красноярске. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями. Основная цель проекта — разрушить стереотип о Сибири, как о далеком и суровом регионе.

Проект FusioNNow направлен на создание устойчивых коллабораций и обменом опытом с жителями северных территорий.

Первый тур стартовал 1 октября и завершился 15 числа. За две недели заявки прислали более 50 участников из самых разных уголков планеты. Путешествие на Таймыр для победителей состоится с 15 по 18 ноября. В программе тура: посещение этнического фестиваля «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке, общение с представителями коренных малочисленных народов Севера, доступ в запасники уникальных музеев с древними реликвиями, знакомство с ключевыми проектами на территории.

Лейтмотивом «Большого Аргиша-2019» станут традиционные легенды северных народов – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан, - повествующие о жизненном пути человека. Одним из организаторов фестиваля стала компания «Норникель».

«Мы рады, что именно в Норильске, во время «Большого Аргиша» гости узнают о культурных особенностях этносов Таймыра, убедятся, что в этих суровых краях живут открытые и душевные люди. Для нас важно, чтобы участники Ethno Fashion Tour смогли найти единомышленников среди местных сообществ, реализовать творческие проекты и просто получить незабываемые впечатления», — сказал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

В программе тура также запланированы необычные фотосессии, встречи со студентами творческих колледжей, воркшопы на тему создания одежды и аксессуаров на основе этнических традиций. Специальным гостем тура станет Себастьен Паоа Агила — уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа-Нуи (остров Пасхи). Он примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления.

Участники первого тура с нетерпением ждут предстоящего путешествия на Таймыр.

«Я стремлюсь побольше узнать о коренных народах. Я посетил более 100 стран на всех континентах, включая Антарктиду. Сейчас я хочу испытать на себе что такое самый север Земли, именно поэтому я хочу отправиться на Таймыр», — поделился впечатлениями трэвел-блогер, писатель и ТВ ведущий Абдулла Альджума из Саудовской Аравии.

Блогер из Великобритании Джемма Бейкер призывает всех людей больше путешествовать и получать новые впечатления:

«Фокус моего блога на уникальных направлениях, роскошных путешествиях и фотографии - я призываю других людей исследовать мир со вкусом. Я в восторге от возможности посетить Крайний Север России, так как мне нравится изучать труднодоступные места и узнавать о разных культурах. Очень хочу познакомиться с местными традициями и попробовать кухню северных народов. Я буду рада пообщаться со всеми в поездке и поделиться историями Таймырского полуострова с моей аудиторией».

Одной из победительниц стала дизайнер-модельер из России Альбина Жерлицына:

«Этника – моя жизнь, я ею дышу! Это именно то, чем я умею и обожаю заниматься. Я уверена, что именно через этническую моду мы можем сохранить традиции и любовь всех народов к своей Земле; благодаря ей, мы сумеем проникнуться прошлым и понять их культуру, не переставая восхищаться ее красотой, глубиной, многогранностью воплощений. Через стилизованный башкирский костюм стараюсь передать другим людям свою любовь к моей родной республике. Но именно сейчас я поняла, что пришло время отправляться за приключениями и новыми знаниями!».

По материалам компании «Норникель»