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Красноярскому краю предложили срочно запретить охоту на исчезающего северного оленя

Главная Общество
Красноярск
09:49 17 Октября 2019
общество, природа, животные, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральное министерство природы предложило полностью запретить охоту на северного оленя в Красноярском крае и Якутии. Соответствующие обращения к главам регионов направил руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин. 

Минприроды проанализировало неблагополучную ситуацию, которая сегодня наблюдается с состоянием популяции северного животного. Например, на Таймыре численность диких оленей с 2000 года снизилась в два раза — с 1 млн до 400 тысяч особей. Такое же сокращение наблюдается и в Якутии. Зоологи КГПУ «Заповедники Таймыра» ранее назвали ситуацию катастрофической. 

«Ситуация требует срочного принятия комплексных мер по сохранению и устойчивому воспроизводству этого вида животных. В соответствии с федеральным законом полномочия по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания возложены на регионы. В зоне своей ответственности прошу рассмотреть возможность введения запрета на добычу дикого северного оленя в районах, по территориям которых этот вид совершает сезонные миграции», — говорится в обращении. 

Эксперты выяснили, что основными причинами снижения популяции являются следующие факторы: незаконная деятельность браконьеров, большое количество волков и круглогодичный промышленный промысел. В частности, охотники убивают самок северного оленя, нередко это уже беременные особи. Браконьеров интересуют панты оленей — если их неправильно срезать, то у животного наступает болевой шок, от которого оно умирает. 

Минприроды просит глав регионов взять этот вопрос под личный контроль.

Фото: Л. Колпащиков, zapovedsever.ru

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