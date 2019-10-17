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Прокуратура заставила администрацию Дивногорска благоустроить территорию с участками для многодетных

Главная Общество
Красноярск
09:26 17 Октября 2019
общество, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Суд обязал администрацию Дивногорска разработать и утвердить программу комплексного развития территории, на которой предоставляют участки многодетным семьям. Земли дивногорцам выделяют с 2011 года. В течение пяти лет участки получили 190 семей. Между тем на территории не создано коммунальной и транспортной инфраструктуры, также не утверждены проекты планировки и межевания территории земельных участков.

«В отсутствие таких документов граждане, находятся в состоянии правовой и информационной неопределенности. Недоступность транспортной и коммунальной инфраструктуры существенно затрудняет условия проживания для семей с детьми, поскольку лишает их отлаженной работы экстренных служб, возможности получения коммунальных и социальных услуг», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

По решению Дивногорского городского суда мэрия должна разработать и утвердить документы территориального планирования в течение года.

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