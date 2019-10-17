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В Москве установлен памятник Дмитрию Хворостовскому

Главная Общество
Красноярск
09:02 17 Октября 2019
общество, красноярск, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Памятник всемирно известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому накануне в день его рождения, 16 октября, открыли в Москве. Скульптура в полный рост установлена на Новодевичьем кладбище, где похоронена часть праха певца, передает корреспондент Sibnovosti.ru

Автор памятника - Владимир Усов. Этот же скульптор создал монумент, установленный в Красноярске у института искусств, который носит имя великого исполнителя. В краевом центре также заложена капсула с прахом Дмитрий Хворостовского. 

Памятник в Москве открывали родители певца Александр и Людмила Хворостовские.

Отметим, что в день рождения Дмитрия Хворостовского на его родине в Красноярске открылся фестиваль. На мероприятие приехали друзья и коллеги артиста — знаменитые оперные певцы с мировым признанием: Стивен Костелло, Сергей Лейферкус, Анастасия Москвина и другие. Концерты будут проходить в Театре оперы и балета и в краевой филармонии. 

Напомним, что Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной болезни. Ему было 55 лет. 28 ноября состоялось захоронение первой урны с прахом музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторую часть доставили в Красноярск — ее заложили в сквере рядом с институтом искусств. 

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