Четыре железногорских проекта получили президентские гранты

Четыре проекта железногорских некоммерческих организаций признаны победителями второго конкурса президентских грантов. На полученные деньги идеи активистов будут воплощены в жизнь.

Так, в Центре поддержки здорового образа жизни «Старт» на гранатовые средства организуют занятия по велоспорту для детей, а также массовые катания для горожан. Размер гранта – около полумиллиона рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Творческое объединение «Артель» получит такую же сумму — 500 тысяч рублей — на реализацию нового проекта для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданского общества» на грант в объеме 2,7 млн рублей проведет апробацию и внедрит механизм комплексной сервисной поддержки некоммерческих организаций в Железногорске», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Спортивное общество «Маяк» выиграло грант в размере 778 тысяч рублей на воплощение в жизнь проекта «Курс – на здоровье». Активисты хотят привлечь людей возраста старше 50 лет к регулярным занятиям оздоровительным спортом.