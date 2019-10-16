16 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Четыре железногорских проекта получили президентские гранты

Главная Общество
Красноярск
17:00 16 Октября 2019
общество, красноярск, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Четыре проекта железногорских некоммерческих организаций признаны победителями второго конкурса президентских грантов. На полученные деньги идеи активистов будут воплощены в жизнь.

Так, в Центре поддержки здорового образа жизни «Старт» на гранатовые средства организуют занятия по велоспорту для детей, а также массовые катания для горожан. Размер гранта – около полумиллиона рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Творческое объединение «Артель» получит такую же сумму — 500 тысяч рублей — на реализацию нового проекта для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

«Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданского общества» на грант в объеме 2,7 млн рублей проведет апробацию и внедрит механизм комплексной сервисной поддержки некоммерческих организаций в Железногорске», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Спортивное общество «Маяк» выиграло грант в размере 778 тысяч рублей на воплощение в жизнь проекта «Курс – на здоровье». Активисты хотят привлечь людей возраста старше 50 лет к регулярным занятиям оздоровительным спортом.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Минувший вторник в Красноярске побил температурный рекорд

Минувший вторник в Красноярске побил температурный рекорд

16 Октября 2019 г.
Такой теплой погоды в октябре не было 73 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае не стали объявлять карантин из-за вспышки пневмонии

В Красноярском крае не стали объявлять карантин из-за вспышки пневмонии

16 Октября 2019 г.
Ситуация не вызывает опасений у медиков
Новости Красноярска: В Енисейском районе в рамках партпроекта состоялось открытие спортзала после ремонта

В Енисейском районе в рамках партпроекта состоялось открытие спортзала после ремонта

16 Октября 2019 г.
На ремонтные работы из бюджетов разных уровней было направлено более 4 млн рублей
Новости Красноярска: «Хлеб — всему голова»: сколько красноярцы съедают мучного в год

«Хлеб — всему голова»: сколько красноярцы съедают мучного в год

16 Октября 2019 г.
Ежемесячно на покупку хлеба у красноярцев уходит почти 800 рублей
Новости Красноярска: Капитан сборной России по регби Артемьев побывал на «Вечернем Урганте»

Капитан сборной России по регби Артемьев побывал на «Вечернем Урганте»

16 Октября 2019 г.
Артемьев сыграл с ведущим в регби
Новости Красноярска: Билеты на рейсы «Победы» станут дороже

Билеты на рейсы «Победы» станут дороже

16 Октября 2019 г.
Стоимость вырастет на 1,8 тысячи рублей
Новости компаний
16/10
Продавцов-домушников водных фильтров решено ловить «на живца»
16/10
В журнале Nature Scientificdata опубликована работа ученого СибГУ им. М.Ф. Решетнева
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Суд отправил под арест второго участника смертельной драки в Красноярске

Суд отправил под арест второго участника смертельной драки в Красноярске

16 Октября 2019 г.
Он проведет в СИЗО два месяца
Новости Красноярска: Суд определил меру пресечения первому подозреваемому в жестоком избиении красноярца

Суд определил меру пресечения первому подозреваемому в жестоком избиении красноярца

16 Октября 2019 г.
Он проведет под стражей два месяца
Новости Красноярска: Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

16 Октября 2019 г.
Стоимость на самый скромный пакетный тур стартует от 317 тысяч
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356