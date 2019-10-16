Минувший вторник в Красноярске побил температурный рекорд

Синоптики зафиксировали в Красноярске температурный рекорд октября в минувший вторник, 15 числа. По данным Гидрометцентра, воздух в городе прогрелся до 21 градуса. Такой теплой погоды в октябре в краевом центре не было уже 73 года.

Аномально теплая погода в Красноярске стояла в середине октября 1946 года: тогда в течение трех дней температура составляла 21,1 градус, 22,3 градуса, а также 20,3 градуса.

Со среды, 16 октября, температура в краевом центе постепенно будет снижаться. Сегодня в городе похолодало до +14 градусов, к выходным дневные температуры постепенно опустятся до 6 градусов, а в темное время суток похолодает до -2 градусов. Возможен небольшой снег, передает корреспондент Sibnovosti.ru.