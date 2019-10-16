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В Енисейском районе в рамках партпроекта состоялось открытие спортзала после ремонта

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Красноярск
16:01 16 Октября 2019
деньги, школа, ремонт, партии
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Спортивный зал, отремонтированный в рамках партийного проекта «Детский спорт», открылся в во вторник, 15 октября, в средней школе поселка Шапкино Енисейского района. В общей сложности на ремонтные работы из бюджетов разных уровней было направлено более 4 млн рублей.

На выделенные средства в спортивном зале заменили окна, системы отопления и полы, отремонтировали раздевалки, душевые и кровлю, приобрели новое спортивное оборудование.

Как отметили в местном отделении партии, ученики школы являются активными участниками спортивных соревнований различных уровней. Шапкинские школьники - неоднократные победители школьной спортивной лиги на муниципальном и зональном уровнях, постоянные участники краевых соревнований.

Поздравить ребят, педагогов и родителей с этим событием приехали представители администрации района и члены местного отделения партии «Единая Россия». Глава поселка, секретарь первичного отделения партии №1159 Любовь Загитова и исполнительный секретарь местной парторганизации Елена Бурбукина поздравили присутствующих со значимым для поселка событием и пожелали школьникам успехов в учебе и спорте. Елена Бурбукина также отметила, что во время ремонтных работ местное отделение партии держало на контроле весь ход работ, обсуждали все проблемные вопросы с подрядчиком, оказывали организационную помощь.

В завершение торжественной части, педагоги и школьники подготовили яркое акробатическое выступление.

Напомним, проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках партпроекта в Енисейском районе кроме ремонта школьного спортзала в поселке Шапкино также отремонтируют кровлю спортивного зала в детско-юношеской спортивной школе в поселке Подтесово. На эти цели направлено 1,5 млн рублей. К ноябрю текущего года должна быть построена спортивная площадка в селе Ярцево. Стоимость всех работ составит 3 млн рублей. Кроме того, до конца этого года запланировано приобретение инвентаря и оборудования на сумму 500 тысяч рублей для спортивных клубов в селах Абалаково, Верхнепашино, Усть-Кемь, Озерное.

Фото: «Единая Россия» 
По материалам «Единой России» 

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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