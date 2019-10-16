В Красноярском крае не стали объявлять карантин из-за вспышки пневмонии

Красноярские медики не собираются вводить в регионе карантин из-за пневмонии — ситуация не является критичной и не вызывает опасений у врачей, заявили в краевом Минздраве.

«В целом сезонный подъем заболеваемости пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, когда увеличивается количество пациентов со всеми респираторными инфекциями, — рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Обычно рост заболеваемости фиксируется в ноябре, но в этом году процесс начался раньше. Речь идет о внебольничной пневмонии — самом распространенном простудном заболевании в мире. В начале октября, по данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 2,5 случая на десять тысяч населения.

Объявить карантин могут руководители образовательных учреждений, чтобы остановить распространение эпидемии. Именно так поступили в некоторых школах Железногорска и Канска.

Врачи просят пациентов не лечиться самостоятельно, а всегда обращаться к врачам. Инфекция передается воздушно-капельным путем.