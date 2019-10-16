Продавцов-домушников водных фильтров решено ловить «на живца»

По квартирам красноярцев снова пошли лжекоммунальщики с вопросами о качестве водопроводной воды. За последнюю неделю в «КрасКом» с жалобами на псевдоводопроводчиков позвонили более тридцати человек.

Со слов всех позвонивших в диспетчерскую службу «КрасКома», действуют недобросовестные торговцы по одной схеме: выбирают доверчивых пенсионеров, которые легко открывают двери молодым людям, одетым в униформу коммунальных служб. Представляясь сотрудниками Водоканала или «КрасКома», те просят впустить их в дом под предлогом проверить трубы. Получив доступ в квартиру, псевдоводопроводчики сначала расспрашивают у стариков, нет ли у них долгов за коммунальные услуги, просят расписаться в каком-то журнале, а затем сообщают, что в Красноярске холодная вода плохого качества, поэтому необходимо срочно установить на водопровод суперфильтр со скидкой в 50 процентов — как ветерану труда.

Обычно пенсионеры понимают, что их провели, только когда остаются один на один с покупкой. Заплатив за обычный фильтр втридорога, они пытаются отказаться от него, но их подпись уже стоит в договоре на оказание услуг, где мелким шрифтом прописано настоящее название фирмы-продавца.

В связи с новой волной массовых обращений, «КрасКом» напоминает, что как ресурсоснабжающая организация не оказывает горожанам никаких платных услуг на дому. Работники предприятия не устанавливают домашние фильтры очистки воды, поскольку красноярская водопроводная вода уже очищена самой природой, в ходе ее транспортировки соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологических норм и правил, а за свои вкусовые свойства она удостоена одной золотой и трех серебряных медалей. Лаборанты «КрасКома» отбирают пробы на анализ холодной воды в специальных контрольных точках, расположенных за пределами квартир жилых домов.

— Обманутые красноярцы обращаются к нам с просьбой забрать ненужный прибор и вернуть им деньги, — рассказывает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Пишут заявления они и в полицию, однако с юридической стороны доказать факт мошенничества при наличии подписанного с двух сторон договора сложно. Поэтому принято решение: служба безопасности «КрасКома» совместно с правоохранительными органами будет брать продавцов чудо-фильтров с поличным. Мы благодарим наших ветеранов, согласившихся помочь нам разоблачить лжекоммунальщиков, чтобы другим любителям легкого заработка на человеческом доверии было неповадно обманывать красноярцев. Кроме того, если в ходе спецоперации выяснится, что предприниматели используют в своих корыстных целях запатентованное название нашего предприятия, их ждет двойное наказание: за нечестную торговлю и за незаконное использование товарного знака компании «КрасКом».

Фото: пресс-служба компании «КрасКом»

По материалам пресс-службы компании «КрасКом»