«Хлеб — всему голова»: сколько красноярцы съедают мучного в год

Аналитики Красноярскстата подсчитали, сколько жители края тратят на хлеб. Также эксперты выяснили, какое количество мучного потребляет один человек.

Так, по данным за 2018 год, один житель Красноярского края в среднем съел 89,6 кг хлебобулочных изделий. В эту категорию входят: хлеб, булки, пряники, печенье, пироги, пиццы и так далее.

В январе-сентябре 2019-го в регионе произвели 56 тонн таких изделий — это на 0,1% больше, чем год назад. Ежемесячно на покупку хлеба у красноярцев уходит почти 800 рублей.

«В январе-июне 2019 года в Красноярском крае было продано хлеба и хлебобулочных изделий на 5850,7 млн рублей, что на 1,7% больше соответствующего периода 2018 года», — пояснили аналитики.

Стоимость одной булки хлеба в магазинах Красноярска в сентябре этого года составляла почти 76 рублей. Самым дорогим стал хлеб из пшеничной муки высшего сорта — 92,5 рубля за буханку.