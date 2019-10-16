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«Хлеб — всему голова»: сколько красноярцы съедают мучного в год

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Красноярск
12:31 16 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аналитики Красноярскстата подсчитали, сколько жители края тратят на хлеб. Также эксперты выяснили, какое количество мучного потребляет один человек. 

Так, по данным за 2018 год, один житель Красноярского края в среднем съел 89,6 кг хлебобулочных изделий. В эту категорию входят: хлеб, булки, пряники, печенье, пироги, пиццы и так далее. 

В январе-сентябре 2019-го в регионе произвели 56 тонн таких изделий — это на 0,1% больше, чем год назад. Ежемесячно на покупку хлеба у красноярцев уходит почти 800 рублей. 

«В январе-июне 2019 года в Красноярском крае было продано хлеба и хлебобулочных изделий на 5850,7 млн рублей, что на 1,7% больше соответствующего периода 2018 года», — пояснили аналитики. 

Стоимость одной булки хлеба в магазинах Красноярска в сентябре этого года составляла почти 76 рублей. Самым дорогим стал хлеб из пшеничной муки высшего сорта — 92,5 рубля за буханку. 

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