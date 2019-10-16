Капитан сборной России по регби Артемьев побывал на «Вечернем Урганте»

Капитан сборной России по регби, игрок красноярского клуба «Красный Яр» Василий Артемьев побывал на популярном шоу «Вечерний Ургант». Вся мировая пресса заговорила о спортсмене после комментария, который он дал по итогу первого матча сборной России на Кубке мира против Японии. Тогда регбист пообщался с журналистами на безупречном английском, а затем поблагодарил болельщиков на русском.

В студии «Вечернего Урганта» Артемьев еще раз рассказал, где он так хорошо овладел английским — спортсмен несколько лет учился в ирландской школе, а затем поступил в институт Англии. В целом на шоу спортсмен был в хорошем расположении духа, много шутил и даже научил ведущего азам регби.

«Регби зародилось примерно одновременно с футболом в Англии. Почему выбрали слово регби? Потому что слова драка, избиение, насилие были уже заняты. Ну и потому что в городе Регби это все произошло», — сказал Артемьев.

Игрок объяснил, что выступление сборной России на Кубке мира можно считать успешным.

«Мы провели три великолепных мачта, за которые сборная получила уважение и отклики от болельщиков со всего мира. Мы сыграли с Ирландией, ведущей командой, выглядели при этом очень достойно», — подытожил Артемьев.

Напомним, матч Россия-Ирландия состоялся 3 октября. Соперники обыграли россиян со счетом 35:0. Сборная нашей страны во второй раз приняла участие в Кубке мира по регби. Несмотря на поражения во всех четырех играх, выступление россиян признано достойным.