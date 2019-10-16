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Капитан сборной России по регби Артемьев побывал на «Вечернем Урганте»

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Красноярск
11:03 16 Октября 2019
общество, спорт, регби, шоу
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © 1 канал
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Капитан сборной России по регби, игрок красноярского клуба «Красный Яр» Василий Артемьев побывал на популярном шоу «Вечерний Ургант». Вся мировая пресса заговорила о спортсмене после комментария, который он дал по итогу первого матча сборной России на Кубке мира против Японии. Тогда регбист пообщался с журналистами на безупречном английском, а затем поблагодарил болельщиков на русском.

В студии «Вечернего Урганта» Артемьев еще раз рассказал, где он так хорошо овладел английским — спортсмен несколько лет учился в ирландской школе, а затем поступил в институт Англии. В целом на шоу спортсмен был в хорошем расположении духа, много шутил и даже научил ведущего азам регби. 

«Регби зародилось примерно одновременно с футболом в Англии. Почему выбрали слово регби? Потому что слова драка, избиение, насилие были уже заняты. Ну и потому что в городе Регби это все произошло», — сказал Артемьев. 

Игрок объяснил, что выступление сборной России на Кубке мира можно считать успешным. 

«Мы провели три великолепных мачта, за которые сборная получила уважение и отклики от болельщиков со всего мира. Мы сыграли с Ирландией, ведущей командой, выглядели при этом очень достойно», — подытожил Артемьев. 

Напомним, матч Россия-Ирландия состоялся 3 октября. Соперники обыграли россиян со счетом 35:0. Сборная нашей страны во второй раз приняла участие в Кубке мира по регби. Несмотря на поражения во всех четырех играх, выступление россиян признано достойным.

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