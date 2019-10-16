Билеты на рейсы «Победы» станут дороже

Билеты на рейсы авиакомпании «Победа» станут дороже — это коснется полетов из зарубежных аэропортов в Россию. Подорожание связано с платной регистрацией, которую ввели для пассажиров, вылетающих обратно. Транспортная прокуратура Москвы потребовала через суд отменить услугу стоимостью 25 евро. Тогда авиакомпания решила включить дополнительные сборы в цену билетов. Теперь к каждому полету автоматически приплюсуют 1,8 тысячи рублей. О нововведениях сообщают «Ведомости».

Билеты подорожают после перехода на зимнее расписание — 28 октября. Россиян предупредили, что к обычной цене прибавится 25 евро. Нововведение коснется всех пассажиров, без исключений. В том числе и тех, кто самостоятельно регистрируется на рейс через интернет.

Отметим, что в заграничных странах практика взимания платы за регистрацию является обычной. В России дополнительных сборов нет, они автоматически включены в стоимость билетов.