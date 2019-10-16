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Студенты целевой подготовки АО «Красмаш» будут получать стипендию от предприятия в размере 10 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
09:32 16 Октября 2019
вуз, университет, образование, студенты, предприятие
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На Красноярском машиностроительном заводе  состоялась рабочая встреча руководителей предприятия и Сибирского государственного университета науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетнева с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества по целевой подготовке кадров.  

На совещании обсуждались вопросы о заключении дополнительных контрактов со студентами для достижения запланированных показателей – 150 договоров по высшей школе и 100 по средне-специальному образованию. Кроме того, было подписано Положение о назначении студентам - «целевикам» стипендий от предприятия. Так «отличники» и «хорошисты» вуза будут ежемесячно получать 10 тысяч рублей, а учащиеся Аэрокосмического колледжа- 5 тысяч рублей.

Генеральный директор АО «Красмаш» Александр Гаврилов сделал акцент на необходимости внесения изменений в образовательную программу в части увеличения продолжительности производственных практик в цехах и подразделениях предприятия, в ходе которых студенты могли бы не только получать стимулирующую выплату за успехи в учебе  от АО «Красмаш», но и реальную заработную плату.

По словам Александра Федоровича, студенты на последних курсах должны проходить практику в качестве помощников мастера и помощников контролеров УТК, непосредственно в том цехе, где им  предстоит работать после завершения образования, чтобы впоследствии стать мастерами на производстве и контролерами УТК.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы о работе филиала базовой кафедры «Технологии машиностроения» открытой на территории завода, где основным преподавательским составом станут действующие специалисты предприятия. Уже определены дисциплины, которые будут преподаваться  - это «Проектирование специального осевого режущего инструмента», «Производство изделий РКТ», «Управление жизненным циклом изделий РКТ», «Проектирование производства специальной оснастки».

Также на базе кафедры будут вестись факультативы, на которых работники предприятия будут знакомить студентов «целевиков» со спецификой системы менеджмента качества, экономическими, юридическими и иными аспектами деятельности  АО «Красмаш».

«В связи с масштабной реконструкцией завода, увеличением станочного парка, численность одних только операторов станков с ЧПУ планируется увеличить на 300 человек к 2020-2021 году. Кроме того, нам необходимы специалисты «сварщики». В настоящее время ведется монтаж установок локального вакуума, таких технологий нет нигде в стране, и нам нужны кадры, способные на них работать», - добавил Александр Гаврилов.

Фото: АО «Красмаш».
По материалам АО «Красмаш».

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