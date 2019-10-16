16 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке Красноярска к 400-летию

Главная Общество
Красноярск
09:33 16 Октября 2019
общество, праздник, комитет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий в рамках 400-летия основания Красноярска в 2028 году. 

Так, председателем оргкомитета стал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, а его заместителем – губернатор Красноярского края Александр Усс. Всего же в состав организации вошли более 20 представителей федеральных и региональных структур. В их числе министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр энергетики Александр Новак, первый заместитель МВД Александр Горовой, первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, глава Красноярска Сергей Еремин и другие.  

 

«Сейчас мы завершаем формирование проектов, с реализацией которых Красноярск должен подойти к своему 400-летию. Затем наше сводное предложение по подготовке и празднованию юбилея мы вынесем на уровень главы региона для обсуждения в рамках экспертной сессии. А после этого отобранные проекты будут рассмотрены федеральным оргкомитетом», – отметил Еремин. 

Напомним, 12 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 400-летия основания Красноярска». Праздничные мероприятия пройдут в 2028 году. В 2019-м юбилей отметил старейший город Красноярского края Енисейск.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Билеты на рейсы «Победы» станут дороже

Билеты на рейсы «Победы» станут дороже

16 Октября 2019 г.
Стоимость вырастет на 1,8 тысячи рублей
Новости Красноярска: Студенты целевой подготовки АО «Красмаш» будут получать стипендию от предприятия в размере 10 тысяч рублей

Студенты целевой подготовки АО «Красмаш» будут получать стипендию от предприятия в размере 10 тысяч рублей

16 Октября 2019 г.
Было подписано Положение о назначении студентам - «целевикам» стипендий от предприятия
Новости Красноярска: Численность населения в Красноярском крае сокращается за счет низкой рождаемости

Численность населения в Красноярском крае сокращается за счет низкой рождаемости

16 Октября 2019 г.
В первой половине года количество жителей уменьшилось на три тысячи человек
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 80 млрд киловатт-часов

Богучанская ГЭС произвела 80 млрд киловатт-часов

15 Октября 2019 г.
С начала года Богучанская ГЭС уже произвела 12 млрд 377 млн кВт·ч
Новости Красноярска: Участок земли в Емельяновском районе безвозмездно передадут Красноярску

Участок земли в Емельяновском районе безвозмездно передадут Красноярску

15 Октября 2019 г.
Горсовету предстоит одобрить проект изменения границ краевого центра
Новости Красноярска: Красноярскому краю далеко до эпидемии гриппа

Красноярскому краю далеко до эпидемии гриппа

15 Октября 2019 г.
Эпидемический порог на 42,4% ниже максимального порога
Новости компаний
16/10
В журнале Nature Scientificdata опубликована работа ученого СибГУ им. М.Ф. Решетнева
15/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев ждут теплые дни перед сильными заморозками

Красноярцев ждут теплые дни перед сильными заморозками

13 Октября 2019 г.
Температура воздуха поднимется до +18°C
Новости Красноярска: Мировые звезды прилетели в Красноярск на фестиваль имени Дмитрия Хворостовского

Мировые звезды прилетели в Красноярск на фестиваль имени Дмитрия Хворостовского

15 Октября 2019 г.
В городе начинаются репетиции
Новости Красноярска: «Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

«Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

14 Октября 2019 г.
«Никому не пожелаю такое увидеть», - прокомментировал блогер
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19