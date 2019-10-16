Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке Красноярска к 400-летию

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий в рамках 400-летия основания Красноярска в 2028 году.

Так, председателем оргкомитета стал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, а его заместителем – губернатор Красноярского края Александр Усс. Всего же в состав организации вошли более 20 представителей федеральных и региональных структур. В их числе министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр энергетики Александр Новак, первый заместитель МВД Александр Горовой, первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, глава Красноярска Сергей Еремин и другие.

«Сейчас мы завершаем формирование проектов, с реализацией которых Красноярск должен подойти к своему 400-летию. Затем наше сводное предложение по подготовке и празднованию юбилея мы вынесем на уровень главы региона для обсуждения в рамках экспертной сессии. А после этого отобранные проекты будут рассмотрены федеральным оргкомитетом», – отметил Еремин.

Напомним, 12 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 400-летия основания Красноярска». Праздничные мероприятия пройдут в 2028 году. В 2019-м юбилей отметил старейший город Красноярского края Енисейск.