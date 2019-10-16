Численность населения в Красноярском крае сокращается за счет низкой рождаемости

Статистики заявили о сокращении численности населения Красноярского края. В первом полугодии 2019-го зарегистрирована естественная убыль жителей почти на три тысячи человек.

Прежде всего, статистики связывают это с уменьшением рождаемости в регионе. Так, на аналогичный период прошлого года в крае появились на свет 16 510 малышей, в нынешнем году только 15 045. Рождаемость снизилась на 9%.

При этом сократилось и количество умерших. В 2018 году было зафиксировано 18 401 смертей, в этом году - 17 949.

Общий показатель естественной убыли населения в январе – июне 2019 года составил 2904 человека, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также статистики отметили, что в этом году значительно сократилось количество браков – на 13%, зато и разводов стало меньше почти на треть.