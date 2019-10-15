Богучанская ГЭС произвела 80 млрд киловатт-часов

12 октября 2019 года Богучанская ГЭС выработала 80-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. Для сравнения: такое количество электроэнергии в 2018 году потребили Иркутская, Томская и Новосибирская область вместе взятые. С начала года Богучанская ГЭС уже произвела 12 млрд 377 млн кВт·ч.

Богучанская ГЭС – четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, пятая по мощности гидроэлектростанция России. Возведение ГЭС было начато в 1970-х годах и впоследствии приостановлено из-за недостаточного финансирования. Достройка станции возобновлена в 2006 году компаниями РусГидро и РУСАЛ после заключения соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС и Богучанского алюминиевого завода. Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 2012 году, проектной мощности 2 997 МВт Богучанская ГЭС достигла в 2015 году.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В течение 2019 года гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась более благоприятно, чем в 2018 году. В январе и феврале были установлены рекорды выработки в зимние месяцы – более 1,2 млрд кВт·ч в месяц; в июле и августе рекорды за все время работы – более 1,49 млрд кВт·ч.

«По данным «Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири» в течение трех кварталов 2019 года основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в Сибири несли ГЭС, суммарная выработка которых составила 78 млрд 949,8 млн кВт·ч, или 52,1% от общей выработки энергии в федеральном округе. В Красноярском крае доля ГЭС еще выше – 59,6%. Гидрологическая обстановка на Ангарском и Енисейском каскадах ГЭС накануне осенне-зимнего периода складывается благоприятно: в водохранилищах создан необходимый запас гидроресурсов, намечены сроки окончания навигации и планового сокращения расходов через агрегаты ГЭС. Сделано все необходимое, чтобы пройти зиму со стабильной загрузкой оборудования и обеспечить всех потребителей энергией в необходимом количестве», - отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

По данным «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ), за девять месяцев 2019 года объем потребления электроэнергии на территории Красноярского края составил 34 млрд 412 млн кВт·ч, что на 3,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценке директора Красноярского РДУ Владимира Смирнова, увеличение потребления электроэнергии связано с ростом запросов ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» (на 170 млн кВт·ч) и АО «Полюс» (на 18 млн кВт·ч).