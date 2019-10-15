15 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Участок земли в Емельяновском районе безвозмездно передадут Красноярску

Главная Общество
Красноярск
16:18 15 Октября 2019
общество, красноярск, земля
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Территория Красноярска увеличится почти на пять га. Горсовету предстоит одобрить проект изменения границ краевого центра.

Город прирастет за счет земельных участков Солонцовского сельсовета в Емельяновском районе. Территории сельскохозяйственного назначения, принадлежащие физическим и юридическим лицам, передаются городу безвозмездно, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Собственники подписали договор благотворительного дарения – городские власти получат 20% от площади их участков, сообщил на комиссии Горсовета вице-мэр Олег Животов.

Население Емельяновского района уже дало согласие на отчуждение земли в районе первого километра автодороги «Красноярск — Сухая Балка».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 80 млрд киловатт-часов

Богучанская ГЭС произвела 80 млрд киловатт-часов

15 Октября 2019 г.
С начала года Богучанская ГЭС уже произвела 12 млрд 377 млн кВт·ч
Новости Красноярска: Красноярскому краю далеко до эпидемии гриппа

Красноярскому краю далеко до эпидемии гриппа

15 Октября 2019 г.
Эпидемический порог на 42,4% ниже максимального порога
Новости Красноярска: Особый режим из-за пожаров в Красноярском крае отменят

Особый режим из-за пожаров в Красноярском крае отменят

15 Октября 2019 г.
Класс пожарной опасности в регионе снизился
Новости Красноярска: Впервые открыта продажа пакетных туров из Красноярска на курорт «Роза Хутор»

Впервые открыта продажа пакетных туров из Красноярска на курорт «Роза Хутор»

15 Октября 2019 г.
С 20 декабря улететь в Сочи можно будет напрямую
Новости Красноярска: Из Красноярска открывают рейсы в Ханты-Мансийск и Казань

Из Красноярска открывают рейсы в Ханты-Мансийск и Казань

15 Октября 2019 г.
Программа стартует 27 октября
Новости Красноярска: Зеленую рощу и Мясокомбинат в Красноярске свяжет троллейбусный маршрут

Зеленую рощу и Мясокомбинат в Красноярске свяжет троллейбусный маршрут

15 Октября 2019 г.
Для этого нужны троллейбусы с автономным ходом
Новости компаний
15/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
08/10
Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке
08/10
В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

«Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

14 Октября 2019 г.
«Никому не пожелаю такое увидеть», - прокомментировал блогер
Новости Красноярска: Силовики и чиновники взялись за незаконные красноярские рынки и магазины

Силовики и чиновники взялись за незаконные красноярские рынки и магазины

10 Октября 2019 г.
Проверки начались после коррупционного скандала в мэрии
Новости Красноярска: Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

13 Октября 2019 г.
Постановление вступит в силу в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356