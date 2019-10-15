Участок земли в Емельяновском районе безвозмездно передадут Красноярску

Территория Красноярска увеличится почти на пять га. Горсовету предстоит одобрить проект изменения границ краевого центра.

Город прирастет за счет земельных участков Солонцовского сельсовета в Емельяновском районе. Территории сельскохозяйственного назначения, принадлежащие физическим и юридическим лицам, передаются городу безвозмездно, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Собственники подписали договор благотворительного дарения – городские власти получат 20% от площади их участков, сообщил на комиссии Горсовета вице-мэр Олег Животов.

Население Емельяновского района уже дало согласие на отчуждение земли в районе первого километра автодороги «Красноярск — Сухая Балка».