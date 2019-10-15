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Красноярскому краю далеко до эпидемии гриппа

Главная Общество
Красноярск
15:06 15 Октября 2019
общество, красноярск, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом управлении Роспотребнадзора опубликовали данные о заболевших гриппом и другими простудными заболеваниями. За последнюю неделю число заразившихся в регионе достигло 7,4 тысячи человек — это ниже эпидемического порога на 42,4%, пояснили в ведомстве. Чаще всего болеют дети в возрасте 3-6 лет. 

«Заболеваемость ОРВИ за отчетную неделю была ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения», — пояснили специалисты. 

В Красноярске ситуация аналогичная — с 7 по 13 октября с жалобами на простудные заболевания к медикам обратились 4,3 тысячи человек. Среди заразившихся были и дети, и взрослые. 

Эксперты предупреждают, что единственный способ защиты от гриппа – вакцинация. Также нельзя пренебрегать мерами профилактики. В Роспотребнадзоре советуют чаще мыть руки, особенно после посещения общественного транспорта, не прикасаться к лицу грязными руками и носить маску при первых проявлениях простуды. 

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