15 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск многоязычный

Главная Общество
Красноярск
14:43 15 Октября 2019
урок, школа, образование, красноярск, иностранный
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Изучение иностранного языка в школе одними воспринимается как игра, другими - как тяжелая обуза. Одним дается легко, другие не могут выучить даже алфавит. В последнее время в красноярских школах из очередного предмета в расписании урок иностранного языка становится чуть ли не главной темой всех занятий. К примеру, в школе №3 планирую, что уроки, например, английского, химии и биологии будут вестись на иностранном языке.

Красноярские школьники активно изучают китайский. Число детей, желающих овладеть этим иностранным языком, выросло по сравнению с прошлым годом в 20 раз — до 800 человек. В 2018-м восточный язык преподавали в шести школах, а сегодня — в 13 учебных учреждениях.

Но это не отменяет того факта, что традиционно самым популярным языком в школах является английский. В качестве второго языка для изучения чаще всего выбирают немецкий и французский. В этом году в школах также появился испанский язык.

Следствием популярности изучения иностранных языков стал и рост количество учителей - за год общий штат прибавил 20%.

Красноярск многоязычный

Кстати, языковые предпочтения школьников совпадают с данными исследования ВЦИОМ. Согласно результатам опросов, которые проводили по всей стране, почти 70% респондентов отметили необходимость изучения иностранных языков в современном мире. Самым перспективным россияне считают английский язык, с этим согласны 93% россиян, на втором месте – китайский (48%), на третьем – немецкий (32%). В пятерку также вошли французский (21%) и испанский языки (9%). Главными преимуществами, которые дает изучение иностранного языка, по мнению опрошенных, являются возможность общения с иностранцами, поездки за границу и использование знаний в работе.

«В двух школах появились уроки испанского, языком заинтересовались 90 ребят. Также факультативно дети изучают корейский и японские языки. Количество учителей иностранных языков за год значительно возросло, с 748 человек до почти 900. Сейчас многоязычие востребовано как никогда. В связи с этим красноярские школы приступают к формированию полилингвальной образовательной среды. Это особая система, которая предусматривает одновременное изучение нескольких иностранных языков. В некоторых учреждениях собираются обучать языкам не только детей, но и всех сотрудников», - заявили в управлении образования.

Система подразумевает создание языковой среды непосредственно в школе. Не просто, что ребенок позанимался 40 минут на уроке языком, пошел и забыл. Здесь речь идет про то, что должна быть постоянная языковая среда и погружение ребенка в нее. Многие школы уже рассматривают вопрос о том, чтобы педагоги, вне зависимости от предмета, который они преподают, тоже подтягивали иностранный язык. В частности, в школе № 3 планируют вести на иностранном языке уроки химии, математики, биологии.

Из планов - включить в учебный процесс уроки с иностранцами, онлайн-конференции и лекции.

 

текст: Алексей Спиридонов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Особый режим из-за пожаров в Красноярском крае отменят

Особый режим из-за пожаров в Красноярском крае отменят

15 Октября 2019 г.
Класс пожарной опасности в регионе снизился
Новости Красноярска: Впервые открыта продажа пакетных туров из Красноярска на курорт «Роза Хутор»

Впервые открыта продажа пакетных туров из Красноярска на курорт «Роза Хутор»

15 Октября 2019 г.
С 20 декабря улететь в Сочи можно будет напрямую
Новости Красноярска: Из Красноярска открывают рейсы в Ханты-Мансийск и Казань

Из Красноярска открывают рейсы в Ханты-Мансийск и Казань

15 Октября 2019 г.
Программа стартует 27 октября
Новости Красноярска: Зеленую рощу и Мясокомбинат в Красноярске свяжет троллейбусный маршрут

Зеленую рощу и Мясокомбинат в Красноярске свяжет троллейбусный маршрут

15 Октября 2019 г.
Для этого нужны троллейбусы с автономным ходом
Новости Красноярска: «Сибиряк» выиграл иск на 136 млн рублей за построенный объект Универсиады

«Сибиряк» выиграл иск на 136 млн рублей за построенный объект Универсиады

14 Октября 2019 г.
Ответчиком по делу является управление капитального строительства
Новости Красноярска: В Красноярске назначили нового главного природоохранного прокурора

В Красноярске назначили нового главного природоохранного прокурора

14 Октября 2019 г.
Приказ пришел из Генпрокуратуры РФ
Новости компаний
15/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
08/10
Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке
08/10
В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярск включили в топ-10 самых перспективных городов России

Красноярск включили в топ-10 самых перспективных городов России

10 Октября 2019 г.
Рейтинг составил журнал Forbes
Новости Красноярска: «Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

«Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

14 Октября 2019 г.
«Никому не пожелаю такое увидеть», - прокомментировал блогер
Новости Красноярска: Силовики и чиновники взялись за незаконные красноярские рынки и магазины

Силовики и чиновники взялись за незаконные красноярские рынки и магазины

10 Октября 2019 г.
Проверки начались после коррупционного скандала в мэрии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356