Красноярск многоязычный

Изучение иностранного языка в школе одними воспринимается как игра, другими - как тяжелая обуза. Одним дается легко, другие не могут выучить даже алфавит. В последнее время в красноярских школах из очередного предмета в расписании урок иностранного языка становится чуть ли не главной темой всех занятий. К примеру, в школе №3 планирую, что уроки, например, английского, химии и биологии будут вестись на иностранном языке.

Красноярские школьники активно изучают китайский. Число детей, желающих овладеть этим иностранным языком, выросло по сравнению с прошлым годом в 20 раз — до 800 человек. В 2018-м восточный язык преподавали в шести школах, а сегодня — в 13 учебных учреждениях.

Но это не отменяет того факта, что традиционно самым популярным языком в школах является английский. В качестве второго языка для изучения чаще всего выбирают немецкий и французский. В этом году в школах также появился испанский язык.

Следствием популярности изучения иностранных языков стал и рост количество учителей - за год общий штат прибавил 20%.

Кстати, языковые предпочтения школьников совпадают с данными исследования ВЦИОМ. Согласно результатам опросов, которые проводили по всей стране, почти 70% респондентов отметили необходимость изучения иностранных языков в современном мире. Самым перспективным россияне считают английский язык, с этим согласны 93% россиян, на втором месте – китайский (48%), на третьем – немецкий (32%). В пятерку также вошли французский (21%) и испанский языки (9%). Главными преимуществами, которые дает изучение иностранного языка, по мнению опрошенных, являются возможность общения с иностранцами, поездки за границу и использование знаний в работе.

«В двух школах появились уроки испанского, языком заинтересовались 90 ребят. Также факультативно дети изучают корейский и японские языки. Количество учителей иностранных языков за год значительно возросло, с 748 человек до почти 900. Сейчас многоязычие востребовано как никогда. В связи с этим красноярские школы приступают к формированию полилингвальной образовательной среды. Это особая система, которая предусматривает одновременное изучение нескольких иностранных языков. В некоторых учреждениях собираются обучать языкам не только детей, но и всех сотрудников», - заявили в управлении образования.

Система подразумевает создание языковой среды непосредственно в школе. Не просто, что ребенок позанимался 40 минут на уроке языком, пошел и забыл. Здесь речь идет про то, что должна быть постоянная языковая среда и погружение ребенка в нее. Многие школы уже рассматривают вопрос о том, чтобы педагоги, вне зависимости от предмета, который они преподают, тоже подтягивали иностранный язык. В частности, в школе № 3 планируют вести на иностранном языке уроки химии, математики, биологии.

Из планов - включить в учебный процесс уроки с иностранцами, онлайн-конференции и лекции.

текст: Алексей Спиридонов