Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании

Красноярское отделение Сбербанка и одна из крупнейших управляющих компаний Красноярска «Жилищные Системы Красноярска» (ООО УК ЖСК) заключили Договор об оказании услуг информационного и технологического взаимодействия, который предполагает установку сервиса "Мои платежи".

В Сибирском банке это первый реализованный проект по установке сервиса «Мои платежи» в кассовых окнах поставщика услуг ЖКХ.

В рамках данного договора на рабочих местах сотрудников организации установлено банковское программное обеспечение, которое позволяет принимать платежи по картам любых банков, причем как в пользу самой управляющей компании, так и в пользу других организаций. В их числе "Красноярскэнергосбыт", "Красноярсккрайгаз", "Сибирская теплосбытовая компания" и другие.

Первые тестовые платежи уже успешно проведены и обработаны, и УК ЖСК задумывается о расширении перечня поставщиков услуг, в пользу которых они могли бы принимать оплату в своих офисах.

Теперь в 7-ми кассах УК ЖСК помимо жилищной услуги посетители могут оплатить еще и свет, газ, капитальный ремонт, вывоз ТКО, тепло и водоотведение. А управляющая компания, в свою очередь, получает не только лояльность своих клиентов, но и агентское вознаграждение за прием платежей в пользу сторонних организаций.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк