Особый режим из-за пожаров в Красноярском крае отменят

Введенный в апреле 2019 года противопожарный режим на территории Красноярского края решили отменить. Это связано со снижением класса опасности. Такое решение приняли на заседании краевого правительства.

По данным на понедельник, 14 октября, в регионе действовал один пожар на площади 5 га — очаг был зафиксирован в Березовском районе. Он не угрожал населенным пунктам, в последствии его потушили сотрудники Лесопожарного центра.

С начала пожароопасного сезона в регионе бушевало около двух тысяч очагов, общая площадь составила более 2,4 млн га. Пожары в основном действовали в зоне контроля.

Тем не менее, в других регионах Сибири стихия пока не отступает. Например, в Новосибирской области с прошедших выходных наблюдается сложная пожароопасная обстановка — очаги зафиксированы в 77 термических точках.