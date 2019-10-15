15 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Особый режим из-за пожаров в Красноярском крае отменят

Главная Общество
Красноярск
13:00 15 Октября 2019
общество, красноярск, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Введенный в апреле 2019 года противопожарный режим на территории Красноярского края решили отменить. Это связано со снижением класса опасности. Такое решение приняли на заседании краевого правительства. 

По данным на понедельник, 14 октября, в регионе действовал один пожар на площади 5 га — очаг был зафиксирован в Березовском районе. Он не угрожал населенным пунктам, в последствии его потушили сотрудники Лесопожарного центра. 

С начала пожароопасного сезона в регионе бушевало около двух тысяч очагов, общая площадь составила более 2,4 млн га. Пожары в основном действовали в зоне контроля. 

Тем не менее, в других регионах Сибири стихия пока не отступает. Например, в Новосибирской области с прошедших выходных наблюдается сложная пожароопасная обстановка — очаги зафиксированы в 77 термических точках. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Впервые открыта продажа пакетных туров из Красноярска на курорт «Роза Хутор»

Впервые открыта продажа пакетных туров из Красноярска на курорт «Роза Хутор»

15 Октября 2019 г.
С 20 декабря улететь в Сочи можно будет напрямую
Новости Красноярска: Из Красноярска открывают рейсы в Ханты-Мансийск и Казань

Из Красноярска открывают рейсы в Ханты-Мансийск и Казань

15 Октября 2019 г.
Программа стартует 27 октября
Новости Красноярска: Зеленую рощу и Мясокомбинат в Красноярске свяжет троллейбусный маршрут

Зеленую рощу и Мясокомбинат в Красноярске свяжет троллейбусный маршрут

15 Октября 2019 г.
Для этого нужны троллейбусы с автономным ходом
Новости Красноярска: «Сибиряк» выиграл иск на 136 млн рублей за построенный объект Универсиады

«Сибиряк» выиграл иск на 136 млн рублей за построенный объект Универсиады

14 Октября 2019 г.
Ответчиком по делу является управление капитального строительства
Новости Красноярска: В Красноярске назначили нового главного природоохранного прокурора

В Красноярске назначили нового главного природоохранного прокурора

14 Октября 2019 г.
Приказ пришел из Генпрокуратуры РФ
Новости Красноярска: Красноярские школьники массово увлеклись китайским языком

Красноярские школьники массово увлеклись китайским языком

14 Октября 2019 г.
Количество желающих изучать иностранный язык возросло в 20 раз
Новости компаний
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
11/10
Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»
08/10
Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке
08/10
В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

13 Октября 2019 г.
Постановление вступит в силу в 2020 году
Новости Красноярска: В Красноярском крае крупную чиновницу заподозрили в превышении полномочий

В Красноярском крае крупную чиновницу заподозрили в превышении полномочий

11 Октября 2019 г.
Женщина занимает должность начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Минусинского района
Новости Красноярска: «Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

«Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

14 Октября 2019 г.
«Никому не пожелаю такое увидеть», - прокомментировал блогер
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356