Впервые открыта продажа пакетных туров из Красноярска на курорт «Роза Хутор»

Зимой красноярцы смогут улететь в Сочи прямыми рейсами. Полетная программа стартует 20 декабря и продлится до 27 марта. В расписании стоят вылеты два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Работать на маршруте будет авиакомпания Nord Star, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на НИА-Федерация.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» впервые открывает продажу пакетных туров из Красноярска. Стоимость путевок стартует от 53 тысяч рублей на человека.

«Мы полагаем, что наши новые пакетные предложения будут весьма востребованы. Это гораздо более выгодный формат, уже содержащий дисконт на все услуги. Кроме того, покупать такие туры еще и очень удобно - пакет включает весь набор сервисов, необходимых нашим гостям. Все уже продумано, можно ни о чем не беспокоиться, а получать удовольствие от катания и отдыха на нашем курорте», — цитирует информагентство заместителя генерального директора курорта «Роза Хутор» Антона Ставенко.

К новому сезону в Сочи для туристов готовят около 160 км трасс.

Напомним, в 2020 году авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые перелеты в Сочи. Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю. Полетная программа стартует 29 и 30 марта 2020 года.