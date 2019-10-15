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Из Красноярска открывают рейсы в Ханты-Мансийск и Казань

Главная Общество
Красноярск
10:52 15 Октября 2019
общество, красноярск, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 27 октября запускает новое направление «Красноярск — Ханты-Мансийск – Казань». Полетная программа стартует с 27 октября. Продажа билетов уже началась. 

Самолеты будут летать трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Из Красноярска воздушное судно отправится в 17:45, посадка в аэропорту Ханты-Мансийска — в 18:10. Через 50 минут состоится новый полет в Казань. Время прибытия — 19:10. Обратный рейс будет утренним — в 6:10. В Красноярске пассажиры окажутся в 16:55. 

На новом маршруте задействованы 50-ти местные самолеты CRJ-200.

Перевозчик также опубликовал минимальную стоимость полета — рейс из Красноярска в Казань обойдется в 5,4 тысячи рублей, до Ханты-Мансийска можно добраться минимум за 3 тысячи рублей. Такие же тарифы действуют и в обратном направлении. 

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