Из Красноярска открывают рейсы в Ханты-Мансийск и Казань

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 27 октября запускает новое направление «Красноярск — Ханты-Мансийск – Казань». Полетная программа стартует с 27 октября. Продажа билетов уже началась.

Самолеты будут летать трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Из Красноярска воздушное судно отправится в 17:45, посадка в аэропорту Ханты-Мансийска — в 18:10. Через 50 минут состоится новый полет в Казань. Время прибытия — 19:10. Обратный рейс будет утренним — в 6:10. В Красноярске пассажиры окажутся в 16:55.

На новом маршруте задействованы 50-ти местные самолеты CRJ-200.

Перевозчик также опубликовал минимальную стоимость полета — рейс из Красноярска в Казань обойдется в 5,4 тысячи рублей, до Ханты-Мансийска можно добраться минимум за 3 тысячи рублей. Такие же тарифы действуют и в обратном направлении.