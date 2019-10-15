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Зеленую рощу и Мясокомбинат в Красноярске свяжет троллейбусный маршрут

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Красноярск
08:45 15 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Департамент транспорта Красноярска планирует запустить самый протяженный троллейбусный маршрут в городе. В перспективе экологичный транспорт свяжет микрорайоны Зеленая роща и Мясокомбинат, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радиостанцию «Красноярск-Главный». Однако на маршруте смогут работать только современные троллейбусы с системой автономного хода. Город должен получить их по федеральной программе.

«К сожалению, контактные линии есть не везде. Например, их нет ближе к Мясокомбинату. В районе Пограничников сейчас ведутся работы по замене опор и контактных линий. Когда эта работа закончится, маршрут можно будет уже запустить маршрут. Интервал движения мы стараемся делать минимальным, примерно 7 минут. Выбор пал на троллейбусы, потому что это экологически чистый вид транспорта», — сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов.

Напомним, что городские власти не отказываются и от идеи проложить трамвайные пути через Коммунальный и Октябрьский мосты. Проект рассчитан до 2023 года.

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