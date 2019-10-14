«Сибиряк» выиграл иск на 136 млн рублей за построенный объект Универсиады

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение по делу ООО «Сибиряк» на 136 млн рублей. Высшая инстанция постановила выплатить строителям долг по госконтракту. Ответчиком по делу выступало краевое управление капстроительства, сообщается на сайте арбитража.

Иск поступил в феврале 2019 года — подрядчик требовал оплатить работы, которые не были учтены проектной документацией при строительстве многофункционального комплекса «Радуга» на Николаевской сопке. Истец оценил работы на объекте Универсиады-2019 в 136 млн рублей.

В Минстрое тогда объяснили, что иски от строителей являются формальной процедурой. Подрядчики выявили дополнительные виды работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией — без них здание нельзя было эксплуатировать. В итоге суд удовлетворил иск.

Напомним, ранее компания «Сибиряк» потребовала от Сибирского федерального университета почти 80 млн рублей. Это деньги строители также дополнительно потратили на возведение многофункционального комплекса на пр. Свободный, 82.