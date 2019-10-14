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В Красноярске назначили нового главного природоохранного прокурора

Главная Общество
Красноярск
15:19 14 Октября 2019
общество, красноярск, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске утвердили кандидата на должность главного природоохранного прокурора. Им стал старший советник юстиции Александр Лосев. Соответствующий приказ в октябре пришел из Генпрокуратуры РФ. 

Новый глава природоохранного ведомства родился в 1977 году. Он учился с Омском юридическим институте МВД. Работать в органах прокуратуры Александр Лосев начал в ноябре 2001 года — он был принял следователем Ачинской транспортной прокуратуры.

«Затем он работал заместителем Енисейского и Ачинского межрайонных прокуроров. В сентябре 2015 года назначен на должность прокурора Козульского района», — пояснили в краевом надзорном ведомстве. 

Напомним, ранее должность Красноярского природоохранного прокурора занимал Роман Ткаченко. Приказ о его назначении поступил в феврале 2015 года. 

Отметим, что ведомство следит за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды, использованием природных ресурсов. Оно обеспечивает защиту прав людей на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии на территории Красноярского края. 

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