В Красноярске назначили нового главного природоохранного прокурора

В Красноярске утвердили кандидата на должность главного природоохранного прокурора. Им стал старший советник юстиции Александр Лосев. Соответствующий приказ в октябре пришел из Генпрокуратуры РФ.

Новый глава природоохранного ведомства родился в 1977 году. Он учился с Омском юридическим институте МВД. Работать в органах прокуратуры Александр Лосев начал в ноябре 2001 года — он был принял следователем Ачинской транспортной прокуратуры.

«Затем он работал заместителем Енисейского и Ачинского межрайонных прокуроров. В сентябре 2015 года назначен на должность прокурора Козульского района», — пояснили в краевом надзорном ведомстве.

Напомним, ранее должность Красноярского природоохранного прокурора занимал Роман Ткаченко. Приказ о его назначении поступил в феврале 2015 года.

Отметим, что ведомство следит за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды, использованием природных ресурсов. Оно обеспечивает защиту прав людей на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии на территории Красноярского края.