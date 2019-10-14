Красноярские школьники массово увлеклись китайским языком

Красноярские школьники активно изучают китайский. Число детей, желающих овладеть этим иностранным языком, выросло по сравнению с прошлым годом в 20 раз — до 800 человек. В 2018-м восточный язык преподавали в шести школах, а сегодня — в 13 учебных учреждениях. Об этом рассказали в городской администрации.

Пока китайский язык уступает по популярности английскому — его изучают во всех без исключений школах (более 100 тысяч детей). Вторым языком ученики выбирают немецкий (более 6,2 тысячи человек). На третьем месте по востребованности идет французский — говорит на нем хотят 3,6 тысячи школьников.

«В двух школах появились уроки испанского, языком заинтересовались 90 ребят. Также факультативно дети изучают корейский и японские языки. Количество учителей иностранных языков за год значительно возросло, с 748 человек до почти 900», — пояснили в мэрии.

Отметим, что некоторые учебные учреждения в Красноярске формируют полилингвальную образовательную среду. Ученики говорят на нескольких иностранных языках. Так, в школе №3 дети помимо английского учат испанский и китайский. Преподаватели и сами говорят на нескольких языках. В учебный процесс планируют включить уроки с иностранцами, онлайн-конференции и лекции.

Отметим, что полилингвальная среда предполагает общение на иностранном языке на переменах и на уроках.