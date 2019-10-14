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Красноярцам расскажут, как избежать инсульта

Главная Общество
Красноярск
12:46 14 Октября 2019
медицина, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске пройдет день профилактики инсульта — неврологи, реабилитологи и психологи лучших городских медучреждений расскажут горожанам, как избежать удара, а также определят индивидуальный риск заболевания. Медицинское мероприятие пройдет 27 октября во Дворце культуры им. 1 Мая. Участие для всех бесплатное. 

Красноярцам проведут обследование и определят, насколько у каждого пациента развит риск инсульта. Врачи расскажут, какие действия необходимо предпринимать, чтобы избежать острого нарушения кровоснабжения мозга. 

«Каждый посетитель получит магнит с симптомами инсульта, памятку и другие подарки. Мероприятие проводится в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом», — рассказали организаторы. 

Консультационные пункты начнут работать в 10:00. Последний прием состоится в 16:00. Индивидуальный осмотр в среднем длится 10-15 минут. Также в рамках мероприятия предусмотрен цикл обучающих занятий и лекций. Медики подробно расскажут о стрессе и депрессии, вреде алкоголя и дыхательных техниках. 

Красноярцам расскажут, как избежать инсульта
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