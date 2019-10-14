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Для спасенной из Норильска белой медведицы выбрали имя

Главная Общество
Красноярск
12:22 14 Октября 2019
красноярск, общество, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
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В парке флоры и фауны «Роев ручей» объявили имя для спасенной из Норильска белой медведицы — самку назвали Марфой. У красноярцев в лидерах была кличка Нора — за нее голосовали большинство горожан. 

«Имя выбирали по всей России. Прежде всего, я благодарю норильчан за участие в судьбе нашей «потеряшки». И, во-вторых, прошу с пониманием отнестись к результатам выбора. Мы любим нашу медведицу и скоро привыкнем к ее новому имени», — написал в социальных сетях директор зоопарка Андрей Горбань. 

Напомним, белую медведицу привезли из Норильска этим летом — животное было сильно истощено и искало пищу на городских свалках. Самку решили доставить в Красноярск, где она проходила реабилитацию. Сейчас животное чувствует себя хорошо — ее перевели в отдельный вольер. Заполярный хищник набирает вес и идет на поправку. 

Фото: vk.com/roevzoo

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