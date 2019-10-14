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«Белые Росы» попали в антирейтинг столичного урбаниста Варламова

Главная Общество
Красноярск
11:25 14 Октября 2019
красноярск, общество, список
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярск засветился в рейтинге «самых омерзительных фотографий», сделанных столичным блогером-урбанистом Ильей Варламовым. В список попали 14 снимков на разную тематику. Например, тухлая обезьяна на рынке в Банги, вытяжка из кухни китайского кафе, «мусорная река» в Индии и свалка в Чите. В этот разнообразный список Варламов также включил фото жилого комплекса «Белые Росы» в Красноярске и ЖК «Просторный» в Новосибирске.

На снимке, сделанном в краевом центре, изображены сотни машин, припаркованные около огромной многоэтажки.

«14 кадров, от которых захватывает дух, подкашиваются ноги и слезятся глаза. Я даже не смог как-то их систематизировать, потому что один другого хуже. На самом деле, никому не пожелаю такого увидеть», – таким комментарием сопроводил блогер свой рейтинг.

Ранее Илья Варламов уже высказывал свое мнение относительно нового микрорайона на правобережье Красноярска – «настоящий городской ад».

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