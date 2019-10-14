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В Красноярске реконструировали исторический вывод войск из Афганистана

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Красноярск
11:03 14 Октября 2019
красноярск, общество, война
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В Красноярске в рамках третьего Российского патриотического фестиваля состоялась военно-историческая реконструкция вывода по мосту Дружбы советских войск из Афганистана. 

По переправе «777» с правого берега Енисея на левый прошла автоколонна с БТР. 30-минутное шествие сопровождалось театрализованной постановкой. Танки и грузовики с ветеранами-афганцами встречали и провожали зрители - семьи афганцев и простые жители Красноярска. 

После участники отряда спецназначения «Ермак» реконструировали эпизод боя афганской войны — они ликвидировали мятежников. 

Фото: Илья Копыл / krskstate.ru

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