В Красноярске реконструировали исторический вывод войск из Афганистана

В Красноярске в рамках третьего Российского патриотического фестиваля состоялась военно-историческая реконструкция вывода по мосту Дружбы советских войск из Афганистана.

По переправе «777» с правого берега Енисея на левый прошла автоколонна с БТР. 30-минутное шествие сопровождалось театрализованной постановкой. Танки и грузовики с ветеранами-афганцами встречали и провожали зрители - семьи афганцев и простые жители Красноярска.

После участники отряда спецназначения «Ермак» реконструировали эпизод боя афганской войны — они ликвидировали мятежников.

Фото: Илья Копыл / krskstate.ru