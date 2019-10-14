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Краевое правительство анонсировало планы на замену «беспрецедентного количества лифтов»

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Красноярск
09:30 14 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае запланировано масштабное обновление лифтов и систем газоснабжения в многоквартирных домах. В краевом правительстве называют предстоящую замену «беспрецедентной по количеству». За ближайшие три года обещают обновить более 3,5 тысяч лифтов, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона.

«Также начинается замена систем внутридомового газового оборудования, этот вид работ мы будем выполнять впервые», — отметил заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов.

На замену лифтов до 2020 года выделят более 7 млрд рублей. Всего обновить необходимо 8 тысяч подъемных машин — они включены в программу капремонта и будут гарантированно заменены до 2046 года. В 2017-2019 годах в регионе заменили 759 лифтов.

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