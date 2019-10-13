Красноярцев ждут теплые дни перед сильными заморозками

Красноярцам пообещали последние теплые дни в октябре. В понедельник столбики термометров поднимутся до +16°C. Ветер усилится до 12 м/c. Осадков в этот день не ожидается.

В ночь на вторник, 15 октября, температура воздуха достигнет отметки +10°C, днем потеплеет до +18°C. Красноярцев ждет солнечная погода без осадков.

С середины предстоящей недели погода начнет портиться — в город придут кратковременные дожди. Синоптики Gismeteo.ru прогнозируют похолодание до +13°C.

Заморозки и минусовые температуры ожидаются в конце недели. Метеорологи обещают до -2°C в конце месяца. Первый снег выпадет уже в следующую субботу.

Напомним, красноярцам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю к концу октября. Лучше подготовиться к сезону заранее, так как уже в конце месяца ожидается значительное похолодание и первый гололед.