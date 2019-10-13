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В Красноярске закрыли нелегальный детский сад

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Красноярск
11:34 13 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Железнодорожного района Красноярска проверила работу частного детского сада по ул. Калинина, 18. Оказалось, что учреждение работало незаконно — его владелец не получал разрешительные документы, а сотрудники не предоставляли справки о состоянии здоровья и отсутствии судимости. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

На работу детского сада обратили внимание после инцидента с одной из воспитанниц — в процессе игры трехлетняя девочка сломала ногу. 

«Причиной послужило отсутствие у лиц, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, соответствующей квалификации в области педагогики. Специальными познаниями при оказании услуг по присмотру и уходу, организации питания, обучении и воспитании несовершеннолетних они не обладали», — пояснили в надзорном ведомстве. 

Детский сад работал без лицензии — владелец не обращался в министерство образования за регистрацией дошкольного учреждения. Незаконного предпринимателя оштрафовали на тысячу рублей. 

«Незаконная деятельность по присмотру и уходу за детьми по указанному адресу прекращена», — подытожили в прокуратуре. 

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