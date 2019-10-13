Взносы за капремонт увеличатся в Красноярском крае

В 2020 году в Красноярском крае могут увеличиться взносы за капитальный ремонт домов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

В текущем году жители края платили по 7,8 рублей за «квадрат» своего жилья. В районах Крайнего Севера взносы выше — около 8,9 рублей. С 1 января 2020 года, согласно постановлению, сумму повысят для красноярцев на 14% — до 8,91 рубля за метр. В районах Крайнего Севера стоимость ежемесячных поступлений в фонд капремонта увеличится до 10,17 рубля.

В следующем году жителей региона ждет не последнее повышение стоимости капитального ремонта. В 2021-м большая часть региона перейдет на тариф 9,27 рублей за метр, а в 2022 — расчет будет производиться, исходя из суммы 9,63 рублей за метр.

В постановлении от 11 октября правительство региона рекомендовало установить минимальный размер взноса на капремонт — документ вступит в силу в январе 2020-го.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что план капремонта домов на 2019 год в Красноярске под угрозой срыва. Он выполнен только на 20%. По прошлому году ситуация была аналогичной — подрядчики должны были откапиталить 390 домов, а сделали только 188.