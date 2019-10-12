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В новой школе на Пашенном появится комната психологической разгрузки

Главная Общество
Красноярск
11:15 12 Октября 2019
строительство, образование, школа, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В новой школе на Пашенном появится комната психологической разгрузки. Сдача объекта намечена на 2020 год.

Рассчитано учебное заведение на 1280 мест. Из федерального и краевого бюджетов на ее возведение выделено больше 1 млрд рублей.

«Ученики здесь смогут получать как общее, так и дополнительное образование. В школе будут оборудованы лаборатории, лингафонные кабинеты. Классы планируется оснастить самым современным технологическим оборудованием. Для занятий спортом построят четыре спортивных зала, залы для занятий хореографией и фитнес-аэробикой, в комплексе со спортивными помещениями обустроят раздевалки и душевые. Также предусмотрены современная библиотека с читальным залом и книгохранилищем, комнаты психологической разгрузки, пищеблок и столовая», - рассказала министр образования края Светлана Маковская.

Добавим, что в Красноярске уже открылись две новые школы - в микрорайонах Покровский и Нанжуль-Солнечный. Еще одна школа на 100 мест открылась в поселке Усть-Авам на Таймыре. К открытию готовятся новые школы в Канске и деревне Петропавловка Курагинского района. До конца года завершится строительство еще двух школ – в селе Большой Унгут Манского района на 60 мест и в поселке Зеледеево Емельяновского района на 50 школьных и 30 дошкольных мест.

 

фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края

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