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Красноярским дошкольникам пообещали шесть тысяч мест за три года

Главная Общество
Красноярск
11:05 12 Октября 2019
детсад, строительство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярским дошкольникам пообещали шесть тысяч мест за три года. Масштабное строительство детских садов уже ведется.

В прошлом году в рамках национального проекта «Демография» в Красноярске началось строительство восьми детских садов с ясельными группами: детского сада в  3-м микрорайоне жилого района «Покровский» на 270 мест, детского сада в 10-м микрорайоне жилого района  «Солонцы- 2» на 270 мест, двух детских садов в жилом районе «Слобода весны» на 270 мест каждый, двух детских садов в жилом районе «Белые росы» на 190 мест каждый и одного детского сада в микрорайоне Бугач на 190 мест. Также один детский сад на 300 мест был сдан в марте 2019 в микрорайоне Солнечный. По планам все стройки должны завершиться до конца 2019 года. В начале 2020 года все детские сады будут открыты и начнут принимать детей.

«Край получил от Федерации более 2,4 млрд рублей на строительство еще 14 детских садов, 11 из них построят в Красноярске. Деньги рассчитаны на три года. С учетом финансирования из краевого бюджета до конца 2022 года в крае появится 26 новых детских садов. Всего по нацпроекту «Демография» в Красноярском крае будет создано 6374 места для детей дошкольного возраста», – отметила министр образования края Светлана Маковская.

 

фото: пресс-служба министерства образования края

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