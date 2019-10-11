Прокуратура требует от мэрии Красноярска обеспечить жителей новостроек школами и детсадами

Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в Красноярске существенно отстает от темпов строительства жилья. Ежегодно в городе возводится около 700 тысяч квадратных метров жилых площадей, при этом за последние 12 лет построено только семь школ и 53 детских сада. Кроме того, новым районам города не хватает поликлиник. К этому привело отсутствие в Красноярске программы комплексного развития социальной инфраструктуры, считают в прокуратуре.

«Установлено, что принятые органом местного самоуправления документы территориального планирования жилого района «Бугач», 2-го, 3-го, 6-го, 7-го микрорайона жилого района «Покровский» до настоящего времени не реализуются в части строительства объектов социального назначения – поликлиник, детских садов и школ. Участки, на которых запланировано строительство школ и детских садов в жилом районе «Бугач», обременены правами третьих лиц и не зарезервированы», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, в Красноярске не утверждены проекты планировки и межевания территории жилых районов «Слобода весны» и «Тихие зори». Также власти планируют снеси частные дома в Николаевке, а на их месте построить многоэтажки. Население там и сейчас в полной мере не обеспечено садами, школами и поликлиниками, появление высоток только усугубит ситуацию.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес администрации города с требованием принять меры по части строительства соцобъектов, передает корреспондент Sibnovosti.ru.