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Красноярцам снова рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях

Главная Общество
Красноярск
15:35 11 Октября 2019
красноярск, общество, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Центры занятости Красноярска снова опубликовали список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда. Две трети вакансий подходят для квалифицированных сотрудников. Больше всего готовы платить предприятия добывающего сектора и геологоразведки. 

Так, на предприятии «Таймыргеофизика» рабочим предлагают заработок до 150 тысяч рублей. В Восточно-Сибирской нефтегазовой компании доходы сотрудников будут меньше – до 105 тысяч рублей, в компании «ТИК» сотрудники могут получать до 100 тысяч рублей ежемесячно.  

Следующие в перечне самых высокооплачиваемых профессий — специалисты по недвижимости. Им предлагают оплату на уровне 56 тысяч рублей. 

На третьем месте – сфера строительства, где средний заработок составляет 45 тысяч рублей.

«Например, до 75 тысяч рублей работодатели предлагают начальникам участка ЛЭП, мастерам строительных и монтажных работ, инженерам производственно-технического отдела», — рассказали эксперты. 

Отметим, что всего с начала года в центр занятости населения Красноярска поступило более 75,5 тысяч вакансий от 4,5 тысяч работодателей. Ознакомиться со всеми предложениями можно на интерактивном портале агентства труда и занятости. 

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