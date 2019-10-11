Красноярцам снова рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях

Центры занятости Красноярска снова опубликовали список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда. Две трети вакансий подходят для квалифицированных сотрудников. Больше всего готовы платить предприятия добывающего сектора и геологоразведки.

Так, на предприятии «Таймыргеофизика» рабочим предлагают заработок до 150 тысяч рублей. В Восточно-Сибирской нефтегазовой компании доходы сотрудников будут меньше – до 105 тысяч рублей, в компании «ТИК» сотрудники могут получать до 100 тысяч рублей ежемесячно.

Следующие в перечне самых высокооплачиваемых профессий — специалисты по недвижимости. Им предлагают оплату на уровне 56 тысяч рублей.

На третьем месте – сфера строительства, где средний заработок составляет 45 тысяч рублей.

«Например, до 75 тысяч рублей работодатели предлагают начальникам участка ЛЭП, мастерам строительных и монтажных работ, инженерам производственно-технического отдела», — рассказали эксперты.

Отметим, что всего с начала года в центр занятости населения Красноярска поступило более 75,5 тысяч вакансий от 4,5 тысяч работодателей. Ознакомиться со всеми предложениями можно на интерактивном портале агентства труда и занятости.