Красноярский алюминиевый завод улучшает условия труда своих рабочих

Машинистов кранов анодного производства КрАЗа переводят на дистанционное управление оборудованием.

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ в рамках работы по улучшению условий труда четыре крана на складах анодной массы переведены на дистанционное управление. Это позволило вывести машинистов кранов из участка работ с опасными производственными факторами. Инвестиции компании РУСАЛ в модернизацию кранового хозяйства составили 19,5 млн рублей.

Ранее на каждом из двух складов анодной массы для погрузо-разгрузочных работ и технологических операций было задействовано по два мостовых крана. Благодаря системе дистанционного управления организовано два рабочих места в отдельном комфортабельном помещении, и теперь машинист крана может выполнять разные виды операций, не перемещаясь с одного крана на другой в течение одной смены. В операторской комнате выполнен капитальный ремонт, исключены перепады температур и другие вредные производственные факторы. Изменение условий труда не повлияло на численность производственного персонала, изменилась лишь длительность смены.

Система дистанционного управления разработана по индивидуальному проекту для анодного производства КрАЗа и включает в себя по 8 видеокамер на каждый кран, шкафы радио- и видеоуправления, комплекс программного обеспечения, стационарные кресла и мониторы. В случае потери видеосвязи предусмотрена возможность управления краном через радиопульт непосредственно на складе.

– Это далеко не первый подобный опыт на предприятии – впервые на дистанционное управление были переведены восемь кранов на складе сырого кокса более года назад. Система хорошо себя зарекомендовала, поэтому мы продолжаем внедрять эту практику. В планах – перевод на радиоуправление оставшихся кранов в производстве анодной массы – это кран на участке подготовки обожженных анодов и в котельной, – рассказал управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.